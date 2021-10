Da GameStop arrivano i nuovi Funko Pop horror di Halloween!

Oltre alla nuovissima DCeased Collector Box piena di Funko Pop! a tema DC Comics, da GameStop sono arrivati anche i nuovi Pop! di Halloween, per festeggiare la ricorrenza più spaventosa dell'anno.

La nuova linea di Funko Pop! Halloween include il Demogorgone di Stranger Things, The Creep da Creepshow, Michael Myers dalla serie Halloween, Pennywise Barchetta (da IT2), Frankenstein con Fiore Glow in the Dark dalla serie Universal Studios Classic Monsters, Letherface con Martello (The Texas Chainsaw Massacre) e Freddie, protagonista di Five Nights at Freddy's.

I prezzi variano da 15.98 euro a 39.98 euro, trovate tutta la collezione Funko Pop! Halloween sul sito di GameStop, alcune statuine sono già disponibili mentre altre risultano in preordine, in ogni caso approfittate perchè la maggior parte resterà in vendita solo nel periodo di Halloween.

Una bella occasione per acquistare nuovi Funko Pop! a tema Halloween, alcuni pezzi lo ricordiamo godono di una produzione in tiratura limitata e sono destinati a diventare oggetti rari e ricercati, si tratta dunque di un buon modo per assicurarsi pezzi da collezione.

Sono migliaia i Funko Pop! in vendita da GameStop dedicati a videogiochi, serie TV, film, anime, fumetti, cartoni animati e icone della cultura Pop come musicisti e altre personalità del mondo dello spettacolo e non solo.