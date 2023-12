Da GameStop è arrivato Babbo Natale: Xbox Series X/S in promo con un nuovo prezzo

Per Natale, GameStop abbassa il prezzo di Xbox Series X e Xbox Series S: le due console della famiglia Microsoft sono in vendita ora ad un prezzo ridotto solamente per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Xbox Series X è in vendita online a 429.98 euro con consegna standard gratuita a domicilio, allo stesso prezzo potete comprare il bundle Xbox Series X + Diablo 4, sempre con consegna standard gratuita e in questo caso con ritiro in negozio disponibile.

Volete spendere meno? Non preoccupatevi, GameStop ha la soluzione che fa per voi e propone Xbox Series S con tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate a 249.98 euro, con consegna standard gratis o ritiro in negozio a vostra scelta. Per gli gli acquisti online, GameStop garantisce la consegna prima di Natale per gli ordini finalizzati prima del 14 dicembre.

Una bella occasione di risparmio, inoltre potete pagare il vostro acquisto a rate con Klarna: tre rate senza interessi da 143.32 euro l'una per Xbox Series X o tre rate da 83,32 euro per Xbox Series S, ovviamente anche in questo caso senza interessi.

E non dimenticate di visitare la pagina offerte Xbox di GameStop con sconti anche su controller e accessori per la console Microsoft.