GameStop: Assassin's Creed Odyssey e Far Cry 5 tra le offerte del 9 dicembre

Nuovo giorno, nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop, che proseguirà fino alla Vigilia di Natale. Per tutta la giornata di oggi 9 dicembre sarà possibile acquistare a prezzo scontato una selezione di titoli Ubisoft.

Il recente Assassin's Creed Odyssey è in vendita 34,98 euro, sia in edizione Standard che in edizione Omega. Ancor più invitante il prezzo dell'edizione Standard e della Deluxe di Far Cry 5, entrambe proposte a soli 20,98 euro. Rainbow Six Siege, che a breve darà il benvenuto alla Stagione 4, è invece in sconto a 14,98 euro. Tutti i giochi sopramenzionati sono acquistabili a prezzo ridotto per PlayStation 4 e Xbox One. L'ultimo gioco in offerta quest'oggi è Just Dance 2019 per Nintendo Wii, in vendita a 30,98 euro.

Questi sconti saranno attivi solo per oggi 9 dicembre online e nei negozi della catena, fino ad esaurimento scorte. Sono validi solamente per i possessori di carta GameStop+ di qualsiasi livello, e non sono cumulabili con altre promozioni in corso e altri vantaggi della carta. Ulteriori informazioni, sono disponibili sulla pagina dell'iniziativa.

Fino al 12 dicembre saranno in offerta anche differenti bundle console, ovvero PlayStation 4 Slim 1 TB con secondo controller (299,98 euro) e Xbox One S 1 TB + Battlefield V + Gears of War 4 (249,98 euro). In questi giorni è inoltre disponibile all'acquisto, in quantità limitate, anche il bundle Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe, al prezzo di 329,98 euro.