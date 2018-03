GameStop: Assassin's Creed Origins e Wolfenstein II tra gli sconti per la Festa del Papà

Tra pochissimi giorni si festeggia la, e per l'occasione la nota catenaha lanciato una nuova serie di offerte su alcuni giochi per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Ad esempio, titoli come Wolfenstein II: The New Colossus, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, Fallout 4 GOTY e Resident Evil VII per PlayStation 4 e Xbox One possono essere acquistati a 30,98 euro, oppure a 1€ portando in negozio uno dei titoli usati validi per la promozione.

Assassin's Creed: Origins per PlayStation 4 e Xbox One, invece, è disponibile a 50,98 euro, oppure a 1€ portando due titoli validi per il ritiro. I giocatori PC possono invece optare per l'acquisto a soli 20,98 € di alcuni giochi Bethesda come Wolfenstein II: The New Colossus, The Evil Within 2 e Fallout 4 GOTY.

Segnaliamo che queste promozioni saranno attive da oggi 15 marzo fino al 21 marzo. Per gli altri titoli in offerta potete consultare l'immagine allegata in calce, oppure visitare la pagina dedicata sul sito del rivenditore. Ci teniamo a precisare che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare delle offerte che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Everyeye.it non è legata a GameStop per questa promozione.