GameStop: assicurate a prezzo speciale la console comprata online durante il lockdown

Avete acquistato una console online sul sito di GameStopZing durante il lockdown? Allora c'è una buona notizia per voi, la catena offre infatti la possibilità di sottoscrivere l'assicurazione sulla console a prezzo ridotto fino al 23 luglio. Ecco come fare per attivarla e sfruttare subito questa occasione.

Attivare la garanzia e usufruire del prezzo ridotto è facile, tutto quello che dovrete fare è fotografare i seriali della console, stampare la ricevuto dell'acquisto effettuato online e recarvi in uno dei negozi GameStopZing in tutta Italia. L'importo della garanzia varia in funzione del prezzo d’acquisto del prodotto secondo lo schema seguente:

Prodotti Nuovi

Fino a 100€ - 14.99€

Da 100.01€ a 200€ - 19.98€

Da 200.01€ a 300€ - 26.99€

Da 300.01€ a 400€ - 29.99€

Da 400.01€ a 600€ - 34.99€

Prodotti Usati

Fino a 100€ - 11.99€

Da 100.01€ a 200€ - 19.98€

Da 200.01€ a 300€ - 19.99€

Da 300.01€ a 500€ - 29.99€

Nintendo Switch

39.99 euro anzichè 59.99 euro (dettagli in negozio)

L'iniziativa indicata è valida su tutte le console nuove o usate (casalinghe o portatili) comprate online sul sito di GameStop dal 12 marzo al 17 maggio 2020. L'attivazione della polizza a prezzo scontato è riservata fino al 23 luglio, maggiori dettagli in negozio oppure sulla pagina Console Protection del sito di GameStop.