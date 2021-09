GameStop: attiva il tuo account e ricevi un buono sconto del 10%

GameStop annuncia che dall'11 ottobre 2021 gli acquisti sull'eCommerce online saranno riservati esclusivamente agli utenti registrati (in negozio oppure online) al programma fedeltà che abbiano attivato il proprio account e verificato l'indirizzo email.

Dall'11 ottobre chi non soddisferà i requisiti non potrà acquistare online e non potrà accedere alla propria dashboard, l'acquisto sul sito diventerà quindi un vantaggio riservato ed esclusivo per i clienti iscritti al programma GS+.

Se siete registrati ricordatevi di cliccare sul link ricevuto via email per confermare il vostro account, se non avete ricevuto nulla non disperate vi basterà cliccare sulla pagina Login di GameStop e successivamente selezionare il collegamento "Rispedire email di verifica", inserite nuovamente l'indirizzo email usato in fase di registrazione e una volta ricevuto il messaggio cliccate sul link al suo interno. Fatto!

Tutti coloro che completeranno la procedura entro il 10 ottobre e verificheranno l'indirizzo email usato per creare l'account GS+ riceveranno in regalo un buono sconto del 10% da usare sul prossimo acquisto (entro il 15 ottobre), sconto valido su tutti i prodotti in vendita online ad eccezione di hardware, prodotti digitali, articolo in preordine, servizi TIM, prodotti e servizi Mobile Outfitters, servizi aggiuntivi, libri, fumetti, trading card e tutto quanto escluso per legge.