GameStop Avvento: Dragon Ball FighterZ e Dark Souls 3 tra le offerte di oggi

Prosegue il Calendario dell'Avvento di GameStop che, puntuale come tutti gli anni, è tornato ieri con il suo carico di offerte su tantissimi videogiochi. Scopriamo assieme le proposte di oggi 2 dicembre.

Tra i protagonisti degli sconti odierni c'è Dark Souls 3, che può essere acquistato in versione PlayStation 4, Xbox One o PC a 20,98 euro. Allo stesso prezzo è proposto anche Project CARS 2, anch'esso in triplice versione.

Dragon Ball FighterZ per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch è in vendita a 40,98 euro, esattamente come un altro picchiaduro, SoulCalibur 6, che è invece acquistabile in versione PlayStation 4 o Xbox One.

Potrete usufruire di questi sconti per tutta la durata di oggi 2 dicembre sia online che nei negozi della catena, fino ad esaurimento scorte. Sono valide esclusivamente per i possessori di carta GameStop+ di qualsiasi livello, e non sono cumulabili con altre iniziative in corso e altri vantaggi della carta. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina della promozione.