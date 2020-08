GameStop: Back to School, tutte le novità per il ritorno a scuola

E' tempo di Back to School da GameStopZing! La nota catena propone una serie di prodotti per la scuola come zaini, diari, astucci e tantissimo altro materiale di cancelleria (e non solo) dedicato ai videogiochi, ai film, alle serie TV, ai fumetti e cartoni più amati e popolari.

Da GameStopZing è disponibile la linea scuola Fortnite che include zaini, diari, astucci e sacche a mano a partire da 11.98 e fino al 49.98 euro per gli zaini. Disponibili anche i prodotti scuola Minecraft tra cui astuccio con logo (12.98 euro), zaino estensibile (49.98 euro) e il diario 12 mesi (13.50 euro) con soggetti e grafiche assortite.

Fan di Harry Potter? In questo caso trovate zaini, diari, astucci a doppia cerniera, astucci a busta con prezzi da 10.98 euro e fino a 59.98 euro per lo zaino con il logo di Hogwarts. Ben più nutrita la serie scuola Super Mario che include zaini, astucci, zaini con tasca, zaino mini e diario con vari soggetti che ritraggono Mario, Toad, Yoshi e Peach. Comix propone il diario scuola di Stranger Things in vendita a 17.98 euro, in vendita anche la serie scuola Pusheen con astuccio ovale/busta e lo zaino Sirena. Non poteva mancare Dragon Ball per la scuola con il diario ufficiale 16 mesi, astuccio ovale e lo zaino con il logo di DBZ.

Vi ricordiamo anche la disponibilità del taccuino GameStop 2020/2021, il quale contiene al suo interno anche buoni sconto e promozioni esclusive da prendere al volo sul sito o nei negozi GameStopZing.