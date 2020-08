GameStop Back to School: tutti i prodotti per il ritorno a scuola, dai diari agli zaini

GameStopZing propone una vastissima serie di prodotti per festeggiare il ritorno sui banchi di scuola: diari, astucci, zaini e tante altre novità dedicate a Super Mario, Fortnite, Stranger Things, Minecraft e altri celebri franchise.

Come ogni mese, è arrivato il momento di scoprire le migliori offerte targate GameStopZing, questa volta con particolare attenzione sulla promozione Back to School pensata per rendere meno amaro il ritorno sui banchi di scuola a settembre: zaini, diari, astucci e altro materiale scolastico dedicato ai personaggi dei videogiochi, film, serie tv, anime e fumetti. Senza ulteriori chiacchiere, vediamo cosa ci aspetta nei negozi GameStop.

Tra i prodotti Back to School, troviamo la linea scuola Fortnite con tanti prodotti a tema Raptor e Raven tra cui astucci, zaini e sacche a mano utili per riporre gli accessori o gli indumenti di ricambio per lo sport. Da segnalare anche il diario 12 mesi disponibile in vari modelli, ognuno dedicato ad una specifica fazione di Fortnite. Anche i fan di Minecraft troveranno una vasta selezione di articoli scolastici decorati con l’iconico motivo grafico verde pixellato e il logo del gioco, da segnalare anche il questo caso il diario disponibile in due diverse versioni.

GameStop ha pensato anche agli appassionati di Harry Potter con numerosi prodotti dedicati ai fan del celebre maghetto, oltre all’immancabile diario (16 mesi) sono disponibili anche lo zaino, l’astuccio con doppia cerniera e l’astuccio a busta con il logo di Hogwarts. Poteva mancare una linea scolastica dedicata al personaggio più famoso del mondo dei videogiochi? Certamente no ed ecco che da GameStop potete trovare un’intera serie di prodotti dedicati a Super Mario, tra diari (12 mesi), astucci e zaini che ritraggono non solo la celebre mascotte Nintendo ma anche gli altri abitanti del Regno dei Funghi come Toad, Yoshi e la Principessa Peach.

Altra linea molto è interessante è quella dedicata a Dragon Ball Z che include il diario scuola 16 mesi, astuccio ovale e zaino arancione con il celebre logo di DBZ. Infine, vi segnaliamo il diario scolastico (16 mesi) Comix a tema Stranger Things, la serie Netflix più amata dai giovani e non solo, con sovracopertina rigida e pagina personalizzate con grafiche, illustrazioni e aneddoti dal mondo di Stranger Things.

Tutti i prodotti che vi abbiamo segnalato in questo video sono disponibili online e negli oltre 340 punti vendita GameStopZing in Italia, disponibili fino a esaurimento scorte, quindi se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi. Non dimenticate di rimanere con noi per non perdervi le prossime promozioni targate GameStop in vista della novità della stagione autunnale.