GameStop Back To School: zaini e astucci di Fortnite e Minecraft in offerta

Manca più di un mese all'inizio del nuovo anno scolastico, ma se volete potete già portarvi avanti acquistando l'occorrente in offerta da GameStopZing, che ha appena lanciato la promozione Back to School.

Grazie alla promozione Back to School potete risparmiare il 10% sull'acquisto di un'ampia varietà di zaini, astucci e diari ispirati a franchise come Fortnite, Minecraft, PlayStation e La Casa di Carta. Potete trovare, ad esempio, lo zaino di Fortnite Victory Royale a 16,18 euro e l'astuccio di Fortnite Vicoty Royale a 17,98 euro, così come il diario di Fortnite Lama e Camouflage 2021/2022 a 12,15 euro. Di Minecraft c'è lo zaino Creeper a 26,98 euro, l'astuccio a 11,68 euro e il diario Zombie e Creeper 2021/2022 a 12,15 euro. Il diario PlayComix di PlayStation 2021/2022 da 16 mesi costa invece 17,08 euro.

Potete consultare l'intera selezione dei prodotti in offerta della promozione Back to School di GameStopZing, che include anche zaini, astucci e diari de La Casa di Carta, a questo indirizzo. Ne approfittiamo pe segnalarvi che da GameStopZing trovate anche degli sconti sui giochi di The Legend of Zelda e la possibilità di risparmiare sull'acquisto di Ratchet & Clank Rift Apart con l'usato.