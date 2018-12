GameStop: Battlefield 5, Far Cry 5 e AC Odyssey in offerta il 23 dicembre

Oggi 23 dicembre, penultimo giorno della promozione Calendario dell'Avvento, GameStop propone in sconto alcune delle più grandi produzioni lanciate nel corso del 2018.

Il recente Battlefield 5, sparatutto di DICE ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, è in vendita al prezzo di 40,98 euro. Far Cry 5, invece, può essere acquistato a soli 20,98 euro. Si tratta senza dubbio di un'ottima occasione per recarsi in Montana e prepararsi al sequel diretto in arrivo a febbraio, Far Cry New Dawn. Restiamo in casa Ubisoft per Assassin's Creed Odyssey, che è in offerta a 34,98 euro. Prosegue anche oggi la promozione su FIFA 19, in vendita a 44,98 euro fino al 30 dicembre.

In ambito console, si segnala promozione solo online su Nintendo Switch, che viene proposta a soli 258,98 euro. New Nintendo 2DS XL è invece a 99,98 euro mentre Nintendo 2DS + gioco a 69,98 euro (varie configurazioni disponibili). Xbox One S + gioco è acquistabile a 179,98, anche in questo caso in differenti configurazioni (fino al 26 dicembre). Infine, menzioniamo PlayStation 4 1TB con Ratchet & Clank, Uncharted 4 e The Last of Us Remastered a 249,98 euro (fino al 26 dicembre). Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla promozione.