GameStop Black Friday 2019: quando inizia e quali sconti aspettarsi

Il Black Friday 2019 si avvicina a passo svelto. Sebbene alcune catene abbiano già dato fuoco alle polveri rendendo disponibili le prime offerte, i veri botti li vedremo nel corso della settimana della ricorrenza, e in particolare durante il Venerdì Nero vero e proprio. Ci siamo già preparati per il Black Friday di Amazon, ora tocca a GameStop!

GameStop Black Friday 2019: quando e quanto dura?

Il Black Friday, com'è consuetudine, si svolge nella giornata subito successiva al Giorno del Ringraziamento americano, pertanto quest'anno avrà luogo venerdì 29 novembre. GameStop, con tutta probabilità, comincerà a proporre le prime offerte già a partire da lunedì 25 novembre dando il via alla Black Friday Week, pertanto tenete d'occhio la situazione per tutta la settimana. Noi, dal canto nostro, vi suggeriamo di organizzarvi per bene, fissare un budget massimo, scegliere in anticipo gli oggetti da acquistare ed attendere uno sconto su quest'ultimi evitando acquisti compulsivi.

Le offerte di GameStop verranno aggiornate costantemente e, soprattutto, verranno tutte messe in evidenza sulla pagina dedicata al Black Friday. Al momento, chiaramente, risulta aggiornata all'anno scorso, ma potete già cominciare a salvarla tra i preferiti in modo da tornarci facilmente quando sarà ora.

L'attuale Volantone di GameStop scade mercoledì 27 novembre, pertanto ci aspettiamo la pubblicazione del Volantone Black Friday per giovedì 28 novembre, con validità fino a lunedì 2 dicembre, ovvero quando si svolgerà il Cyber Monday. Si tratta, al pari del Black Friday, di un'altra pazza giornata all'insegna degli sconti durante la quale sarà possibile fare ottimi affari. Mettetela in conto quando gestirete il vostro budget!

Quali offerte possiamo aspettarci?

Durante il Black Friday è possibile trovare offerte su ogni genere di prodotti. Quasi sicuramente verrà attuato un taglio di prezzo sulle console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e relativi bundle. Se saremo fortunati verrà scontata anche Nintendo Switch Lite, console arrivata sul mercato appena due mesi fa. L'anno scorso vennero scontati anche diversi bundle PlayStation VR, oltre che gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Live Gold. A questo giro ci aspettiamo qualcosa del genere anche per Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online.

Altamente probabili degli sconti, oltre che sui giochi di catalogo, anche sui grandi protagonisti di questa stagione videoludica approdati sul mercato nelle scorse settimane: parliamo di giochi come Borderlands 3, FIFA 20, eFootball PES 2020, MediEvil, Gears 5, Ghost Recon Breakpoint e Control. Offerte sui "freschissimi" Pokémon Spada e Scudo e Star Wars Jedi Fallen Order ci appaiono poco probabili, ma mai dire mai... GameStop solitamente offre sconti anche su controller, sia ufficiali che compatibili, oltre che su merchandising, prodotti su licenza, statuine e gadget, quindi preparatevi a tutto.