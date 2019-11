GameStop Black Friday 2019: quattro bundle Xbox One S in offerta a 179,99 €

Vi piacerebbe entrare a far parte dell'ecosistema Xbox, e allo stesso tempo non volete spendere tanto? Le nuove offerte di GameStop potrebbero fare al caso vostro!

In anticipo sulla settimana del Black Friday, il noto rivenditore ha scontato diversi bundle con Xbox One S 1TB a 179,99 euro. Potete scegliere tra quattro differenti configurazioni, di cui una in edizione speciale. Le prime tre includono una console bianca e un prodotto a scelta tra Anthem, Battlefield 5 e Fortnite Pacchetto Legendary Eon (skin + 2.000 V-Buck). L'ultima, invece, comprende la Xbox One S 1TB in edizione speciale Fortnite Vertex Oscuro, caratterizzata da una colorazione viola, un pad del medesimo colore e un pacchetto di Fortnite comprendente la skin omonima e 2.000 V-Buck.

Se siete interessati, potete usufruire dell'offerta recandovi nei punti vendita di GameStop dislocati sul territorio italiano oppure dirigendovi sul sito ufficiale. Ne approfittiamo per ricordarvi che la settimana del Black Friday di GameStop comincerà domani 25 novembre e proseguirà fino a lunedì 2 dicembre in occasione del Cyber Monday. Aspettatevi tante offerte giornaliere divise per fasce di prezzo sui migliori giochi per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, oltre che su accessori e merchandising.