GameStop Black Friday: i migliori giochi a meno di 20€, da God of War a Metro Exodus

In occasione del Black Friday 2019 da GameStop è possibile fare dei veri e propri affari. Le offerte, in ogni caso, sono così tante che è facile perdersi qualcosa. Dopo aver segnalato i migliori giochi a meno di 10 euro, adesso ci concentriamo su quelli proposti a meno di 20 euro.

Tra i titoli in questa fascia di prezzo figurano numerose esclusive di casa Sony per PlayStation 4, come God of War a 15,39 euro, Horizon Zero Dawn: Complete Edition a 15,39 euro, Uncharted: L'Eredità Perduta a 14,69 euro, Gran Turismo Sport a 15,39 euro, Uncharted: The Nathan Drake Collection a 15,39 euro, Uncharted 4 a 14,69 euro e The Last of Us Remastered a 15,39 euro. Tra i multipiattaforma, disponibili quindi sia per PS4 che per Xbox One, segnaliamo invece Metro Exodus a 18,59 euro, Tom Clancy's The Division 2 - Washington D.C. Edition Esclusiva GameStop a 16,39 euro, Rainbow Six Siege a 14,69 euro, Far Cry 5 a 18,59 euro e Darksiders 3 a 18,59 euro. Tra le esclusive Xbox degne di nota c'è invece Crackdown 3 a 15,49 euro.

Le offerte sono talmente tante che riportarle tutte in una sola notizia è impossibile, pertanto vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di GameStop per maggiori informazioni. Se adocchiate qualcosa di vostro interesse approfittatene il prima possibile poiché le scorte potrebbero terminare ancor prima della fine del Black Friday di GameStop, che proseguirà fino al 2 Dicembre.