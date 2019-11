GameStop Black Friday: i migliori giochi PS4 e Xbox One a meno di 10€

Il Black Friday 2019 è alle spalle, ma non temete, le offerte dei principali rivenditori, tra cui GameStop, proseguiranno fino al Cyber Monday di lunedì 2 dicembre!

Abbiamo già visto molte delle offerte proposte da GameStop, ma in questa sede vogliamo concentrarci su quelle più vantaggiose in assoluto. Sono molti i prodotti e i giochi per PlayStation 4 e Xbox One in vendita a meno di 10 euro. Per la console di casa Sony, ad esempio, potete recuperare Rocket League: Collector's Edition a 9,29 euro, Call of Duty: Infinite Warfare - Legacy Edition a 7,99 euro, For Honor a 4,49 euro, Anthem a 8,39 euro, Mirror's: Edge Catalyst a 4,99 euro e Injustice 2: Legendary Edition a 9,29 euro. Per Xbox One, invece, ci sono Gears of War 4 a 9,29 euro, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 8,98 euro, Deus Ex: Mankind Divided a 6,29 euro, Mafia 3 a 7,79 euro, Titanfall 2 a 6,29 euro, Quantum Break a 9,43 euro e ReCore a 4,49 euro.

Potete consultare la lista completa dei prodotti in sconto a meno di 10 euro - trai quali figurano anche accessori come custodie per pad e console, skin protettive, headset e altro ancora - dirigendovi a questo indirizzo. Se adocchiate qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne subito, poiché le scorte sono in esaurimento. Il Black Friday di GameStop proseguirà fino al 2 Dicembre, salvo anticipazioni o proroghe e riservata ai possessori GameStop+.