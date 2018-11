GameStop Black Friday: sconti e offerte fino al 26 novembre online e nei negozi

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, le offerte del Black Friday sono finalmente attive anche da GameStop! La nota catena propone tantissimi sconti su videogiochi, console e accessori, di seguito alcune offerte valide fino al 26 novembre online e in tutti i punti vendita sparsi per l'Italia.

Videogiochi

Console

Nintendo Switch 279 euro

PS4 Slim 500GB con Spider-Man 249.98 euro

Xbox One S 1 TB con Battlefield V e Gears 4 a 199 euro

Xbox One S 500GB + Gears of War 4 a 159.98 euro

Xbox One S 500GB + Rocket League + Xbox Live 3 Mesi + Gears 4 a 179.98 euro

New Nintendo 2DS XL (Nero/Turchese o Bianco/Arancio) a 99.98 euro

Nintendo 2DS (Vari bundle) a 69.98 euro

Accessori

Controller Wired PS4 vari colori 19.98 euro

Le offerte indicate sono valide in tutti i negozi GameStop e sul sito, fino ad esaurimento scorte e in ogni caso fino al 26 novembre. Su Everyeye.it trovate la pagina dedicata a offerte e sconti del Black Friday, continuamente aggiornata con nuove promozioni a tema videogiochi e console.