GameStop Black Friday: sconti e offerte online e nei negozi

Anche da GameStop inizia la settimana del Black Friday, con le prime offerte in attesa dei "grandi botti" di venerdì 23 novembre. La nota catene ha lanciato una serie di promozioni speciali valide online e nei negozi, con tagli di prezzo su giochi come Marvel's Spider-Man, Call of Duty WWII, Detroit Become Human e Assassin's Creed Odyssey.

GameStop Black Friday

Gli sconti segnalati qui sotto sono validi solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, le disponibilità variano da negozio a negozio, il consiglio è quello di telefonare al punto vendita a voi più vicino per assicurarvi che il prodotto ricercato sia effettivamente disponibile:

Queste sono solamente alcune delle offerte in corso, potete scoprire questi e altri sconti Black Friday di GameStop e altre catene (MediaWorld, Amazon, Euronics, Unieuro) nella nostra pagina dedicata alle promozioni per il Black Friday 2018, con aggiornamenti continui fino al 27 novembre, data che segna la fine della Black Friday Week.