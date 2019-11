GameStop Black Friday: sconti anche su statuine, giochi da tavolo e merchandising

Non solo console e videogiochi: in occasione del Black Friday 2019 GameStop ha lanciato numerose offerte anche su prodotti come statuine, giochi da tavolo e merchandising assortito. Scopriamo assieme cosa c'è in saldo.

Innanzitutto, segnaliamo gli ottimi prezzi sulle figure dei personaggi di Dragon Ball e One Piece realizzate da Banpresto, sulle quali sono stati applicati sconti fino al 50%. Tra le tante, ci sono Goku (Absolute Perfection) a 16,49 euro, Vegeta (Absolute Perfection) a 16,49 euro, Super Saiyan Trunks (Colosseum vol. 6) a 14,99 euro, Monkey D. Luffy Colosseum a 14,50 euro, Ace Zoukei Monogatari a 14,99 euro e Portgas D. Ace "Burning Color" a 15,99 euro.

Degni di nota anche gli sconti su giochi da tavolo come Monopoly Dragonball Z a 19,99 euro, DOOM a 47,99 euro, Monopoly Fallout Edition a 19,99 euro, Monopoly Mass Effect a 19,99 euro e Fallout a 35,99 euro. Il Gioco di Carte di Bloodborne è invece proposto a 23,99 euro.

Per tutti gli altri prodotti in offerta, che includono altre figure e giochi da tavolo, oltre che portachiavi e zaini, vi consigliamo di consultare la pagina sul sito di GameStop dedicata all'iniziativa. Vi ricordiamo che le promozioni saranno attive fino al Cyber Monday del 2 dicembre 2019.