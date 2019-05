GameStop: buoni di maggio con centinaia di euro di sconti

GameStop Italia lancia il nuovo carnet di buoni "E' L'Ora del Divertimento", utilizzabili fino al 5 giugno in negozio e online. I buoni in questione permetteranno di usufruire di centinaia di euro di sconti su tutti i principali prodotti, tra cui console, giochi e gadget.

"l carnet Buoni+ sara' omaggiato a tutti i clienti che effettueranno un acquisto presso un negozio GameStop o sul sito fino al 5 Giugno 2019 o fino ad esaurimento scorte del carnet. Centinaia di euro di sconti tutti da scoprire! Le promozioni sono valide anche Online, solamente per i clienti GameStop+ LEVEL 3/EPIC. I buoni saranno spendibili dai clienti LEVEL 3/EPIC, dalla transazione successiva alla consegna del carnet e saranno validi dal 9 Maggio al 5 Giugno 2019, e fino ad esaurimento scorte dei prodotti cui si riferiscono. Chiedi chiarimenti al nostro staff. Disponibili in negozio dal 9 Maggio 2019."

Tra i buoni sconto GameStop troviamo PlayStation Classic a 39.98 euro, giochi Sony per PS4 a 24.99 euro (tra cui Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Last Guardian e Shadow of the Colossus) e giochi Microsoft per Xbox One a 14.98 euro (tra cui State of Decay 2, Crackdown 3 e Hellblade Senua's Sacrifice), The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition a 20.98 euro e 10 euro di sconto sull'acquisto di Super Nintendo Classic o NES Mini.

