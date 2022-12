GameStop, Calendario dell'Avvento del 22 dicembre: anche Elden Ring tra le offerte

In attesa dell'avvio dei Saldi Invernali 2022 di Steam, è tempo di scoprire i giochi che si celano dietro la nuova casella del Calendario dell'Avvento di GameStop.

Per la giornata di giovedì 22 dicembre 2022, la catena commerciale propone sconti su un'interessante selezione di titoli, tra i quali trovano spazio anche Elden Ring e Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli sulle offerte attualmente in corso presso GameStop.

Videogiochi in sconto il 22 dicembre

Elden Ring - Launch Edition (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S): scontato a 44,98 euro;

(PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S): scontato a 44,98 euro; Mario + Rabbids: Sparks of Hope- Cosmic Edition (Nintendo Switch): scontato a 34,98 euro;

(Nintendo Switch): scontato a 34,98 euro; Splatoon 3 (Nintendo Switch): scontato a 49,98 euro;

(Nintendo Switch): scontato a 49,98 euro; Hot Wheels Unleashed (Nintendo Switch): scontato a 14,98 euro;

(Nintendo Switch): scontato a 14,98 euro; Minecraft (Nintendo Switch, PS4, Xbox One): scontato a 25,98 euro;

Accessori in sconto il 22 dicembre

Controller Wireless Power A - Fusion Pro : scontato a 99,98 euro;

: scontato a 99,98 euro; Wireless Headset SteelSeries -Arctis 7P: scontato a 159,98 euro;

Come sempre, ricordiamo che le promozioni del Calendario dell'Avvento GameStop resteranno attive solamente per la giornata odierna e potranno essere fruite sia presso gli store fisici sia sullo store online della catena di GameStop.

A proposito di sconti, ricordiamo che sono partiti anche gli Sconti di Gennaio su PlayStation Store.