GameStop, Calendario dell'Avvento del 23 dicembre: FIFA 23 e GoW Ragnarok tra le offerte

Dopo aver proposto Elden Ring in sconto nella giornata di ieri, GameStop rilancia con una nuova ondata di proposte come parte del Calendario dell'Avvento. Tra i titoli più invitanti presenti in catalogo, troviamo questa volta FIFA 23, l'ultima incarnazione della simulazione calcistica di EA, e God of War Ragnarok di Sony Santa Monica.

Sono numerosi i giochi che GameStop propone nella sua promozione natalizia: oltre ai già citati FIFA 23 e God of War Ragnarok troviamo altri dei maggiori titoli pubblicati quest'anno tra cui anche Pokémon Scarlatto e Violetto e Call of Duty Modern Warfare 2. Di seguito vi riportiamo l'elenco intero ed i prezzi di riferimento.

Videogiochi in sconto il 23 dicembre

Minecraft (Nintendo Swtich, PS4 compatibile con PSVR) - scontato a 24,98 euro;

Persona 5 Royal (PS5, Xbox One, Nintendo Switch) - scontato a 29,98 euro;

Pokémon Violetto (Nintendo Switch) - scontato a 45,98 euro;

Pokémon Scarlatto (Nintendo Switch) - scontato a 45,98 euro;

FIFA 23 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - scontato a 39,98 euro

FIFA 23 Legacy Edition (Nintendo Switch) - scontato a 27,98 euro;

God of War Ragnarok (PS5) - scontato a 49,98 euro;

Call of Duty Modern Warfare 2 (PS5, Xbox Series, PS4) - scontato a 65,98 euro.

Accessori in sconto il 23 dicembre

Wired Controller PowerA - Super Mario (Yoshi Edition) - scontato a 12,98 euro;

Wired Controller PowerA - Super Mario (Bowser Edition) - scontato a 12,98 euro;

Wired Controller PowerA - Super Mario (Donkey Kong Edition) - scontato a 12,98 euro.

Come di consueto, le offerte che vi abbiamo qui riportato rimarranno attive e disponibili soltanto per la giornata odierna, in attesa di scoprire domani sabato 24 dicembre le prossime proposte del retailer. Per consultare ed eventualmente acquistare i prodotti scontati oggi potete raggiungere le pagine di GameStop.

Vi ricordiamo che sono attivi anche i Saldi Invernali su Steam, con tantissime occasioni da non perdere sui giochi PC.