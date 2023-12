GameStop: Calendario dell'Avvento, dicembre inizia bene con le nuove Christmas Promo

Anche quest'anno a dicembre torna il Calendario dell'Avvento di GameStop Italia, con tante promo natalizie che vi permetteranno di risparmiare ogni giorno fino al 24 dicembre sull'acquisto di giochi, accessori, console, merchandising, gadget e film. E la prima casella del Calendario dell'Avvento riserva già sconti e offerte molto interessanti.

Le Christmas Promo di oggi includono giochi, film in Blu-Ray e accessori: iniziamo con Hogwarts Legacy proposto a 39.98 euro su PS5 e Xbox Series X, 29.98 euro in versione PS4/Xbox One e 49,98 euro in versione Nintendo Switch.

Anche Mortal Kombat 1 è in sconto: la versione standard costa 39.98 euro mentre la ricchissima Kollector's Edition con la statua invece è in sconto a 99.98 euro invece di 199.98 euro, un regalo davvero imperdibile per gli appassionati di picchiaduro. LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è in vendita a partire da 14.98 euro e vi segnaliamo anche lo sconto sul Blu-Ray di Barbie, uno dei film più visti dell'anno è in vendita a 7.98 euro solo per oggi, venerdì 1 dicembre.

Infine, in sconto anche i controller PowerA cablati per Nintendo Switch a 17.98 euro, lo Split Pad Compact di Hori per Nintendo Switch a 39.98 euro e gli accessori Twinkly per l'illuminazione della tua postazione da gaming.

Tutte le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop sono valide online e nei negozi solo per 24 ore, ogni giorno fino al 24 dicembre nuove Christmas Promo ti aspettano per un Natale pieno di sorprese.