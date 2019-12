GameStop Calendario dell'Avvento: God of War e le esclusive PS4 in sconto il 7 dicembre

Prosegue il Calendario dell'Avvento di GameStop, promozione festiva della nota catena che ci terrà compagnia fino al 24 dicembre proponendo a cadenza giornaliera offerte sempre nuove. Oggi 7 dicembre 2019 è possibile fare degli ottimi affari sulle esclusive di casa PlayStation.

A spiccare tra le proposte di oggi sono senza ombra di dubbio God of War e Horizon Zero Dawn: Complete Edition, due tra le esclusive più amate in assoluto, proposte a soli 9,98 euro cadauna. L'offerta sul titolo di Guerrilla Games è resa ancora più interessante dall'inclusione nel pacchetto dell'ottima espansione The Frozen Wilds. Sconto niente male anche per Marvel's Spider-Man, venduto a soli 14,98 euro, mentre l'esclusiva più recente del lotto, Days Gone, è proposta a 29,98 euro. Queste offerte rimarranno attive solo ed esclusivamente oggi 7 dicembre online e nei punti vendita della catena, approfittatene il prima possibile.

Oggi in evidenza ci sono anche gli sconti sulle console, che saranno attivi fino al 24 dicembre: PlayStation 4 1TB con un gioco a scelta tra FIFA 20 e Call of Duty: Modern Warfare è scontata 229,98 euro. Stesso prezzo anche per il bundle PS4 1TB con Horizon Zero Dawn: Complete Edition, The Last of Us Remastered e God of War. Il nuovo modello di Nintendo Switch con batteria migliorata in bundle con Mario Kart 8 Deluxe è proposto a 329,98 euro, mentre Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition in colorazione viola è venduta a 179,98 euro.