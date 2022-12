GameStop Calendario dell'Avvento: Gotham Knights tra le offerte del 3 dicembre

Prosegue il Calendario dell'Avvento di GameStop, promozione destinata ad accompagnarci fino alla vigilia di Natale con tante offerte su videogiochi, accessori e gadget. Scopriamo assieme le nuove offerte di oggi sabato 3 dicembre, a tema DC Comics e LEGO.

Il piatto forte della selezione odierna è sicuramente Gotham Knights, proposto a 44,98 euro in entrambe le versioni console per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Allo stesso prezzo viene offerta anche la Special Edition, che presenta uno steelcase speciale. Restando in ambito DC Comics, ci sono anche le Comic Edition esclusive di GameStop di Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City per PlayStation 4, entrambe proposte a 14,98 euro, e il Blu-Ray 4K in Steelbook Edition del film di Batman con Robert Pattinson a soli 7,98 euro.

Passando alla sponda LEGO, una garanzia in materia di regali di Natale, c'è LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, offerto a 24,98 euro nelle versioni per PlayStation 4, PS5, Xbox e Nintendo Switch. Esclusivamente in edizione Nintendo Switch, ci sono pure LEGO Jurassic World a 19,99 euro, LEGO DC Super Villains a 19,98 euro e LEGO City Undercover a 19,99 euro.

Potete consultare nel dettaglio le offerte del terzo giorno del Calendario dell'Avvento di GameStop a questo indirizzo. Per chi se li fosse persi, proseguono anche oggi gli sconti del secondo giorno, che comprendono Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 24,98 euro, Spyro Reignited Trilogy a 24,98 euro, Call of Duty WWII a 16,98 euro e Call of Duty Black Ops 4 a 6.98 euro. Approfittatene per i regali di Natale!