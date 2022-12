GameStop, Calendario dell'Avvento a tutto Nintendo: gli sconti del 17 dicembre

Dopo le offerte dedicate al mondo PlayStation di ieri 16 dicembre, tra le quali spiccava uno sfavillante The Last of Us a soli 4,98 euro, quest'oggi il Calendario dell'Avvento di GameStop sposta la sua attenzione verso Nintendo, proponendo una serie di giochi per Switch a prezzo scontato. Scopriamoli assieme!

La selezione di oggi 17 dicembre include Splatoon 3 a 49,98 euro, Kirby e la Terra Perduta a 49,98 euro, Mario Party Superstars a 49,98 euro, Ring Fit Adventure a 69,98 euro, Animal Crossing: New Horizons a 49,98 euro, Minecraft a 24,98 euro e Super Mario 3D Wolrd + Bowser's Fury a 49,98 euro. Come al solito le percentuali di sconto dei prodotti Nintendo non sono molto alte, tuttavia se siete in cerca dei suddetti giochi non possono certamente essere ignorate. Per dovere di completezza, segnaliamo che ci sono in offerta anche diversi controller: il Power A di Kirby è proposto a 19,98 euro, il Power A nero opaco a 16,98 euro e il Power A bianco a 16,98 euro.

Le offerte fin qui segnalate rimarranno valide per tutta la giornata di oggi, dopodiché verranno sostituite dagli sconti del 18 dicembre. Il Calendario dell'Avvento di GameStop proseguirà fino alla Vigilia di Natale, potete consultare giornalmente la sua selezione a questo indirizzo.

La super offerta di ieri, The Last of Us Part 2 a soli 4,98 euro, è purtroppo terminata. Il capolavoro di Naughty Dog può comunque essere acquistato in saldo, a 9,98 euro per la precisione, un prezzo ugualmente invitante.