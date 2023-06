GameStop: il CEO abbandona, risultati deludenti e azioni in calo per il retailer

Non si tratta di un periodo particolarmente florido per GameStop, che ha annunciato dei risultati finanziari al di sotto delle aspettative e che assiste all'abbandono del CEO Matthew Furlong.

Le azioni di GameStop hanno registrato un precipitoso calo nelle ultime 24 ore, dopo che il noto rivenditore ha annunciato risultati trimestrali peggiori rispetto alle previsioni finanziarie, accompagnate dall'annuncio a sorpresa dell'abbandono del CEO Matthew Furlong. GameStop non ha al momento un sostituto per il ruolo, sebbene il più grande investitore della società Ryan Cohen sia stato nominato presidente esecutivo. "[GameStop] ha rivelato oggi che il suo consiglio di amministrazione ha eletto Ryan Cohen come presidente esecutivo, con effetto immediato. Le responsabilità del signor Cohen includono l'allocazione del capitale e la supervisione della gestione. In congiunzione, l'ex amministratore delegato della società è stato licenziato", ha dichiarato la catena.

I risultati trimestrali hanno denotato una perdita nel primo trimestre fiscale di 50,5 milioni di dollari, o 17 centesimi per azione, ed un elemento altrettanto preoccupante è che le vendite sono diminuite su base annuale dell'11%, pari a 1,24 miliardi di dollari. Il titolo di GameStop ha perso circa il 20% del suo valore azionario dopo questi annunci, e ora vale circa un quarto rispetto all'inizio del 2021, quando c'era stato invece una crescita dal punto di vista degli incassi.

A commentare la situazione è arrivato anche Michael Pachter, noto analista presso Wedbush Securieties: "Restiamo convinti che GameStop sia condannata", ha detto Pachter, che sottolinea come il business di GameStop stia subendo "un calo delle vendite di software fisico e lo spostamento delle vendite verso servizi di abbonamento e digital download che segnano il suo destino". Pachter afferma che la società "manca di una direzione chiara", e afferma che Cohen "avrà difficoltà ad attrarre un sostituto qualificato. [...] Non vediamo un'inversione di tendenza all'orizzonte senza una gestione capace", ha quindi concluso.

A fine 2022 GameStop godeva di risultati finanziari in crescita, ma al momento la compagnia non sembra navigare in buone acque.