GameStop, il nuovo CEO detta la linea: 'Efficienza e frugalità per sopravvivere'

Forte dell'incremento del fatturato dell'ultimo trimestre di GameStop, il nuovo amministratore delegato della catena di negozi videoludici, Ryan Cohen, ritiene che l'efficienza e 'l'estrema frugalità' siano le ricette più adatte per garantire un futuro prospero all'azienda.

Cogliendo l'occasione offertagli da un'intervista alla CNBC, il dirigente che ha preso il posto del precedente CEO dimissionario di GameStop ha delineato la sua visione e dettato la linea che l'azienda seguirà a livello internazionale per garantirsi un futuro nella sempre mutevole industria dei videogiochi.

"Non è sostenibile per GameStop gestire un'attività in perdita", esordisce nel suo discorso Cohen prima di affermare come "la nostra missione è quella di operare in modo estremamente efficiente e redditizio. La nostra struttura di spesa deve consentirci di sopportare qualsiasi scenario avverso, per questo dobbiamo essere redditizi sia in un contesto di contrazione delle vendite software sia in una fase difficile per l'economia".

A tal proposito, il nuovo CEO di GameStop ritiene che sia necessario che ogni dipendente della compagnia sia consapevole del fatto che "è richiesta estrema frugalità. Ogni spesa dell'azienda deve essere esaminata al microscopio, dobbiamo eliminare tutti gli sprechi. Non ha alcuna utilità chi delega ad altri il proprio lavoro e i perditempo. Mi aspetto che tutti trattino il denaro aziendale come se fosse il proprio e agiscano di conseguenza dando l'esempio".

Per Cohen, quindi, l'efficienza e la frugalità saranno i due pilastri della sua attività dirigenziale, e questo perché a detta dello stesso CEO di GameStop "prosperare nel commercio al dettaglio equivale a sopravvivere ed evitare i peccati capitali che spesso portano i rivenditori all'autodistruzione".