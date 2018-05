GameStop: il CEO Michael K. Mauler ha rassegnato le dimissioni dopo 3 mesi

Con un Comunicato Stampa, la nota catena di rivenditori GameStop ha annunciato che il CEO Michael K. Mauler ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato, lasciando il ruolo che aveva assunto appena tre mesi fa. Stando a quanto è possibile leggere, le motivazioni sono esclusivamente personali.

Daniel A. DeMatteo ricoprirà il ruolo di CEO ad interim durante la ricerca di una nuova figura in grado di assumere la carica in maniera permanente. DeMatteo ha avuto modo di parlare dell'accaduto e del CFO Rob Lloyd, che lo assisterà durante questo periodo di transizione: "Considerata la mia familiarità con la compagnia e i nostri associati, è piuttosto naturale per me assumere tale ruolo e guidare gli affari in questo periodo di transizione durante la ricerca di un nuovo CEO permanente. Sono felice di lavorare al fianco di Rob Lloyd, il nostro CFO con ben 22 anni di esperienza, col fine di raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti per il 2018. Continuiamo a credere in GameStop e nei nostri appassionati partner, che ci guidano in quest'attività e che sono incoraggiati dalle opportunità che ci attendono".

Considerata la grande esperienza di DeMatteo, e il fatto che ha già ricoperto la carica di CEO in passato, siamo sicuri che il periodo di transizione non causerà grossi scossoni nell'amministrazione e nelle strategie future di GameStop.