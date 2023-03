GameStop chiude l'anno fiscale in crescita: buone nuove per la catena

Prosegue il processo di riassetto di GameStop, il cui tassello più recente è coinciso, almeno sul mercato videoludico italiano, con l'annuncio di GameStop GS Pro Club.

Ormai da diversi anni, la catena specializzata nella vendita di videogiochi sta cercando nuove strategie commerciali, con l'obiettivo di reinventarsi e adattarsi a un mercato che fa sempre più affidamento sul digitale. Di recente, sembra che tali sforzi abbiano a iniziato a produrre alcuni risultati positivi. In particolare, la chiusura del quarto trimestre dell'anno fiscale 2022-2023 ha sorpreso gli investitori USA con risultati al di sopra delle aspettative.

L'inizio dell'anno ha infatti portato nelle casse del gruppo GameStop un totale di 48,2 milioni di dollari, corrispondente a circa 16 cent per azione. Un risultato nettamente migliore rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno fiscale precedente. In chiusura del periodo 2021-2022, GameStop aveva infatti registrato perdite per oltre 147 milioni di dollari, con un calo nel valore delle singole azioni pari a circa 49 cent.



Il dirigente dell'azienda, Matt Furlong, ha espresso estrema soddisfazione per il traguardo, descritto come la diretta conseguenza delle operazioni di ristrutturazione interna operate nel corso degli ultimi anni. Nel frattempo, uno degli episodi più controversi della storia della catena si appresta ad arrivare sul grande schermo con l'uscita in sala di Dumb Money.