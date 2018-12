GameStop: COD Black Ops 4, Overwatch e Hitman 2 in offerta oggi 16 dicembre

Nuovo giorno, nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop, promozione natalizie che ci accompagnerà fino al 24 dicembre con sconti sui titoli più caldi del momento.

Oggi 16 dicembre ci sono delle ghiotte offerte su alcuni dei titoli più recenti. Call of Duty: Black Ops 4 per PC, PlayStation 4 e Xbox One può infatti essere acquistato a 34,98 euro, mentre Hitman 2 in versione console a soli 30,98 euro. Overwatch: Legendary Edition per PC, PS4 e Xbox One è in vendita ad appena 20,98 euro, lo stesso prezzo al quale è proposto Lego Harry Potter Collection Remastered per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Le offerte fin qui riportate saranno attive solo per oggi 16 dicembre nei punti vendita della catena e sul sito ufficiale, fino ad esaurimento scorte. Gli sconti sono accessibili ai possessori di carta GameStop+ di qualsiasi livello e non sono cumulabili con altre iniziative in corso e altri vantaggi della carta.

Proseguono inoltre gli sconti sulle console, che rimarranno validi fino al 26 dicembre. PlayStation 4 1TB con Ratchet & Clank, Uncharted 4 e The Last of Us Remastered è venduta a 249,98 euro, Xbox One S 1 TB con Battlefield 5 a 199,98 euro mentre Nintendo Switch a 289,98 euro. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promozione.