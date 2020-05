GameStop: come controllare i negozi aperti, ecco la mappa

Il 18 maggio GameStop ha riaperto i negozi in quasi tutta Italia dopo due mesi di chiusura a causa dell'emergenza Coronavirus. Ad oggi però non tutti i punti vendita sono pienamente operativi, ecco come scoprire quali sono i punti vendita aperti e quali negozi sono ancora chiusi.

GameStop fa sapere che "Purtroppo non ci è stato possibile riaprirli tutti ma stiamo lavorando costantemente verso la nuova normalità. Consulta sempre questa pagina per tutti i dettagli sugli orari e sugli store attuamente aperti. Ti aspettiamo in negozio."

Potete visualizzare sul sito l'elenco dei negozi GameStop aperti oppure utilizzare la mappa che trovate qui sotto, i punti vendita contrassegnati con il segnale di pericolo arancione sono attualmente chiusi mentre gli altri sono regolarmente attivi. In ogni caso la situazione si sta evolvendo rapidamente e cambia di ora in ora, dunque vi consigliamo di tenere d'occhio la pagina indicata oppure di telefonare al negozio di vostro interesse per conoscere orari, eventuali limitazioni e misure di sicurezza da adottare.

Resta valida la possibilità di acquistare online sul sito di GameStop, l'eCommerce è stato potenziato e l'azienda garantisce consegne puntuali e precise sul territorio nazionale per oltre il 90% degli ordini effettuati.