Solo da GameStop: compra FIFA 22 e prenota Horizon Forbidden West a prezzo scontato

Nuovo promozione targata GameStop, valida solo nei punti vendita: acquista FIFA 22 per PlayStation 4 e PlayStation 5 e potrai prenotare Horizon Forbidden West a prezzo ridotto, offerta valida solamente per un periodo limitato.

Comprando una qualsiasi versione di FIFA 22 otterrai la possibilità di prenotare subito Horizon Forbidden West a prezzo speciale: 49.98 euro in versione PS4 (invece di 70.98 euro) e 59.98 euro in versione PS5 (invece di 80.98 euro), una bella occasione per chiunque sia interessato ad acquistare l'avventura di Aloy, in questo caso ottenendo un corposo sconto sul prezzo di listino.

Cerca il negozio GameStop più vicino e recati nel punto vendita (ricordati di rispettare le regole per la sicurezza, mantieni la distanza e usa il gel per disinfettare le mani) per chiedere chiaramente al personale, a tua disposizione per qualsiasi informazione in merito.

Da GameStop è in corso anche una seconda promo legata al gioco di calcio Electronic Arts, acquistando Xbox Series S FIFA 22 è gratis, pagherete dunque solo il prezzo della console (299.98 euro) e otterrete subito un codice per scaricare la versione digitale completa di FIFA 22.

FIFA 22 è indubbiamente il gioco del momento, ricordatevi che da GameStop potete acquistare il gioco risparmiando con il vostro usato, portando indietro giochi e accessori che non usate più.