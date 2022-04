GameStop: compra un gioco di Spider-Man, gratis il Blu-Ray di Homecoming o Far From Home

Vi abbiamo già segnalato le migliori offerte di primavera PlayStation da GameStop, la catena lancia ora anche una promozione a tema Spider-Man, valida fino al 4 maggio 2022 online e in tutti i negozi.

Acquistando un videogioco di Spider-Man per PS4 o PS5 riceverete in regalo il Blu-Ray di Spider-Man Homecoming o Spider-Man Far From Home per gli acquisti effettuati in negozio mentre in caso di acquisto online otterrete gratis il Blu-Ray di Spider-Man Far From Home.

Acquista un titolo relativo a Marvel's Spider-Man e ricevi, incluso nel prezzo, il Blu-Ray di Spider-Man Homecoming o Far From Home! Online l'offerta è valida solamente con Spider-Man Far From Home.

Sono tre i prodotti che partecipano all'iniziativa: Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS4 e PS5 in vendita a 39.98 euro, Marvel's Spider-Man per PS4 a 19.98 euro e Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition per PS5 a 59.98 euro, questa edizione include oltre al gioco di Miles anche Marvel's Spider-Man Remastered, ovvero il gioco per PS4 in versione rimasterizzata e ottimizzata per PlayStation 5. I prezzi indicati sono validi fino al 24 aprile, dopo questa data i giochi verranno nuovamente venduti a prezzo pieno, il Blu-Ray in regalo invece può essere ottenuto fino al 4 maggio, salvo esaurimento scorte.