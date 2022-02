GameStop: il nuovo Contest Creativo di Minecraft mette in palio Xbox Series S e Game Pass

GameStop ha deciso di rimescolare le carte in tavola e di proporre qualcosa di diverso dal solito Graphic Contest. Questo mese, gli amanti di Minecraft saranno lieti di sapere che possono partecipare al primo Creative Contest tutto dedicato all’amatissimo gioco sandbox di Mojang.

Tutti gli interessati sono chiamati ad armarsi di piccone pixelloso e fantasia per realizzare in Minecraft una costruzione che richiami il mondo di Xbox, sfruttando tutta la libertà della modalità Creativa. L'obiettivo, più nello specifico, è quello di creare una costruzione originale (non sono ammesse repliche di opere già realizzate in Minecraft o seguendo tutorial) che raffiguri un qualcosa di inerente al mondo Xbox: per fare qualche esempio, la riproduzione di un logo, di un’ambientazione, di un edificio particolare o di un personaggio di un gioco Xbox.

Interessati? Allora siete invitati ad iscrivervi al gruppo Facebook GameSoul di GameStop e pubblicare da minimo di tre a un massimo di cinque screenshot (senza interfaccia di gioco) sotto forma di commento nell’apposito post "Minecraft Creative Contest", creato dagli amministratori. A contest concluso, una giuria interna decreterà i 3 vincitori, i quali si aggiudicheranno i seguenti premi:

1° classificato : una console Xbox Series S e un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate da 1 mese;

: una console Xbox Series S e un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate da 1 mese; 2° classificato : un Headset Wireless per Xbox - Edizione speciale 20° anniversario e un Abbonamento Xbox Game Pass Ultimate da 1 mese;

: un Headset Wireless per Xbox - Edizione speciale 20° anniversario e un Abbonamento Xbox Game Pass Ultimate da 1 mese; 3° classificato: un Abbonamento Xbox Game Pass Ultimate da 3 mesi.

Il Contest Creativo di Minecraft è partito oggi 25 febbraio e terminerà il 20 marzo. Gli screenshot verranno accettati fino alle 23:59 dell'ultimo giorno. Maggiori dettagli potete trovarli nel regolamento completo.