GameStop, continua il momento d'oro: azioni ancora in crescita del +43%

Continua il momento d'oro di GameStop Corporation: la compagnia sta benficiando dell'operazione "WallStreetBets" a cui numerosi investitori hanno dato il via sulle pagine di reddit, e le azioni del noto retailer stanno continuando a crescere in maniera impressionante da alcuni giorni a questa parte.

Dopo che il valore azionistico di GameStop è schizzato alle stelle registrando una crescita pari al 429% grazie all'operazione finanziaria dello Short Squeeze, nelle scorse ore era stato registrato un calo del 16%, probabilmente dovuto anche anche alla chiusura delle chat Discord di WallStreetBets. Tuttavia, con l'apertura del canale WallStreetBetsNew, che ha già raccolto oltre 350.000 membri, il titolo è tornato a segnare nel premarket un +43%, facendo raggiungere il valore di una singola azione quasi i 500 dollari.

L'operazione avviata su reddit, il cui scopo principale è quello di sfidare gli investitori ribassisti ed alzare il valore delle azioni escludendo gli short seller del titolo, ha fatto ottenere a GameStop un valore di mercato che supera attualmente i 24 miliardi di dollari, con il rialzo percentuale del 43% che ha fatto sì che il retailer videoludico abbia aggiunto 10 miliardi di dollari al calcolo complessivo.

GameStop aveva già imboccato un percorso positivo con l'arrivo della nuova dirigenza e grazie al periodo natalizio, ma gli ultimi avvenimenti stanno comportando una crescita spropositata per l'azienda. Resta da capire come la situazione si evolverà nei prossimi giorni in un contesto così volubile come quello del mercato azionistico.