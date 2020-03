GameStop e Coronavirus: come saranno gestiti i preordini di Animal Crossing New Horizons

Con i negozi GameStop chiusi a causa del Coronavirus, sono in molti a chiedersi cosa accadrà alle prenotazioni dei loro giochi. L'azienda ha diffuso alcune informazioni utili per chiarire la situazione nel caso abbiate effettuato il preordine di Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch in uscita il 20 marzo.

Nel caso abbiate prenotato il gioco in negozio e vogliate giocare il giorno dell'uscita, avete varie opzioni a disposizione. La prima vi permette di prenotare Animal Crossing New Horizons Online sul sito di GameStop al prezzo di 49.99 euro con consegna al proprio domicilio. Non preoccupatevi per l'anticipo versato al momento della prenotazione in negozio perchè questo resterà accreditato sulla tessera e potrete utilizzarlo su qualsiasi altra prenotazione oppure richiede indietro la somma versata. Se hai approfittato di una promozione con supervalutazione dell'usato, questa verrà mantenuta invariata.

La seconda alternativa riguarda la possibilità di prenotare la versione digitale di Animal Crossing New Horizons ricevendo al tempo stesso un buono sconto del valore di dieci euro. Il coupon verrà inviato via email successivamente all'acquisto e potrà essere utilizzato solamente in negozio su una spesa minima del valore di 50 euro fino al 31 dicembre 2020, ad esclusione di prodotti digitali, carte collezionabili, fumetti e contributi presell.

Infine, GameStop Italia chiarisce come in ogni caso sarà possibile ritirare la propria copia in negozio non appena questi apriranno nuovamente in base ai decreti e alle normative stabilite dal Governo per combattere l'emergenza Coronavirus.