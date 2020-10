GameStop Corporation annuncia una partnership strategica con Microsoft

Tramite un comunicato stampa, GameStop Corporation e Microsoft hanno annunciato un nuovo accordo strategico legato alle infrastrutture che dovrebbe consentire al colosso del retail di ottimizzare la gestione dei propri negozi.

Nessuna acquisizione in vista, la partnership in questione prevede l'utilizzo da parte di GameStop di sistemi, software e infrastrutture Microsoft per la gestione dei database e dei magazzini, con particolare focus sulle tecnologie Cloud e soluzioni aziendali come Dynamic365, pensata per le grandi imprese.

Il comunicato prosegue citando l'utilizzo di dispositivi Microsoft come Surface e software per la produttività come Microsoft 365, Microsoft Teams e altri. Nessuna citazione particolare per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, se non la conferma che GameStop è uno dei rivenditori partner per il servizio Xbox All Access (non disponibile in Italia) che permette di acquistare Xbox One S/X e Xbox Series X/S dietro il pagamento di rate mensili anzichè in una unica soluzione, con abbonamenti Xbox LIVE Gold e Game Pass compresi nel prezzo dell'abbonamento.

Con questa collaborazione GameStop vuole dunque migliorare gli strumenti a disposizione delle risorse aziendali come store manager, manager operativi e addetti alle vendite, fornendo tutta l'infrastruttura necessaria per ottimizzare il lavoro e rendere più veloci le operazioni.