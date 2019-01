GameStop Corporation: nessun accordo trovato per la vendita della compagnia

Come riportato da Reuters, i vertici di GameStop Corporation hanno interrotto le trattative per la vendita della compagnia, abbandonando al momento l'idea di vendere l'azienda a causa della mancanza di accordi potenzialmente interessanti proposti da holding interessate all'acquisto.

Nelle scorse settimane il Wall Street Journal parlava di due società interessate ad acquisire il gruppo GameStop (Sycamore Partners e Apollo Global Management) con vendita da finalizzare idealmente entro fine febbraio, sembra però che le cose siano andate diversamente, la compagnia ha intavolato varie discussioni con realtà interessate ma senza raggiungere accordi soddisfacenti.

Al momento GameStop non è quindi in vendita, i manager ed i responsabili finanziari proveranno a migliorare la propria soluzione finanziaria tramite un piano di investimento a medio termine che potrebbe prevedere la cessione di alcune aree del gruppo, come accaduto con la divisione Spring Mobile, venduta a Prime Communications lo scorso mese di novembre per la cifra di 700 milioni di dollari.