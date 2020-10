GameStop: credito PSN in regalo acquistando DualShock 4 e altri controller PS4

Avete già sfogliato il Volantone GameStop di ottobre 2020? Le offerte su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e relativi giochi sono molteplici, ma quest'oggi vogliamo porre l'attenzione su un'altra delle promozioni attualmente in corso.

GameStop sta infatti regalando del credito spendibile su PlayStation Store a tutti coloro che acquistano un controller per PlayStation 4. Innanzitutto, il DualShock 4 venduto a 70,98 euro in differenti colorazioni e configurazioni (blu, nero, rosso oppure con il codice voucher Royal Bomber di Fortnite), dà diritto a 10 euro di credito PSN (offerta valida fino al 22 ottobre). L'acquisto di un Nacon Revolution Unlimited, già di per sé scontato da 169,98 euro a 149,98 euro, offre 5 euro di credito PSN. La stessa cifra è inclusa con l'acquisto del controller Nacon Wireless Asimmetrico a 59,98 euro. La promozione sui Nacon sarà disponibile fino alla scadenza del Volantone, fissata per il prossimo 28 ottobre.

Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare il Volantone di GameStop online oppure di recarvi nel vostro punto vendita preferito. Avete già dato un'occhiata ai giochi Xbox Series X e ai giochi PS5 prenotabili da GameStop?