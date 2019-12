GameStop Cyber Monday: sconti su DualShock 4, Xbox One Controller e altri accessori

Archiviato il Black Friday 2019, è ora di pensare al Cyber Monday. Il Venerdì Nero sarà pure alle spalle, ma i saldi dei principali rivenditori, tra cui GameStop, proseguono per tutto il weekend fino a domani lunedì 2 dicembre.

In questi giorni da GameStop è possibile fare un bel po' di affari. Vi abbiamo già parlato degli sconti sui giochi a meno di 10 euro e sui giochi a meno di 20 euro, oltre che sui prodotti old gen per PS3 e Xbox 360, per cui adesso abbiamo ben pensato di portate alla vostra attenzione i saldi sugli accessori per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il DualShock 4 di PS4, ad esempio, è in vendita in diverse configurazioni e colorazioni a soli 39,98 euro, con un risparmio considerevole del 45% sul prezzo di listino di 70,98 euro. Tra le versioni disponibili figurano quelle bianca, rossa, blu, nera e verde militare, oltre al bundle con il pacchetto Neo Versa di Fortnite. Trattamento simile anche per l'Xbox One Controller, scontato in versione bianca e nera a 44,98 euro nelle versioni bianca e nera, e in colorazione rossa, Sport Red, blu, Phantom, Combat Tech, Night Ops Camo e diverse altre a 49,98 euro. Anche l'edizione speciale di Fortnite è a 49,98 euro, mentre quella dedicata a Gears 5 è proposta a 53,24 euro. Offerte anche sugli headset per entrambe le console: ci sono le Platinum Wireless di PS4 a 99,98 euro e l'Headset Stereo Xbox One a 39,98 euro.

Sul versante Nintendo Switch, segnaliamo diversi Joy-Con Controller Set (grigi, blu e rosso, rosa e verde, blu e giallo) a 71,98 euro, con uno sconto del 10% sul prezzo pieno di 79,98 euro. La piattaforma di ricarica per i Joy-Con è scontata a 13,99 euro, mentre la Poké Ball Plus a 44,98 euro e Nintendo Labo con Kit Veicoli a 19,98 euro.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare la sezione "Accessori" della pagina dedicata al Black Friday di GameStop. Le offerte proseguiranno fino a domani 2 dicembre (Cyber Monday), ma sono soggette ad esaurimento scorte. Approfittatene subito se adocchiate qualcosa che vi interessa!