GameStop difesa dagli speculatori di Wall Street: l'ex presidente si dice 'onorato'

I recenti avvenimenti che hanno visto coinvolta GameStop hanno dell'incredibile: dopo che un gruppo di investitori si sono organizzati su reddit per contrastare gli speculatori ribassisti del titolo della compagnia, le azioni del noto retailer sono schizzate alle stelle stravolgendo gli equilibri finanziari di Wall Street.

Sembra che l'ex Presidene dell'azienda, Ben Kusin, figlio del co-fondatore Gary Kusin, abbia seguito con estremo interesse tutta la vicenda sulle pagine di reddit, dove si è animata l'intera vicenda che vede ora all'angolo le hedge fund che fino a pochi giorni fa speculavano sulla situazione non rosea di GameStop: "Sono più uno spettatore che un partecipante", ha affermato Ben Kusin durante un'intervista concessa a CNBC. "Ho solo messo su i popcorn".

Kusin jr., che ha ricoperto il ruolo di Presidente di GameStop sino al 1995, anno in cui ha rassegnato le dimissioni dopo la fusione con Software Inc. (all'epoca il nome ufficiale dell'azienda era ancora Babbage's), ha dichiarato di sentirsi onorato del fatto che proprio la sua ex azienda sia stata scelta per contrastare gli short seller di Wall Street: "È una specie di battaglia tra il bene e il male", sono state le sue dichiarazioni.

Se vi siete persi dei passaggi legati alla vicenda, vi raccomandiamo di ripartire dall'inizio grazie al nostro Video Speciale sul caso delle azioni di GameStop. Staremo a vedere nei prossimi giorni come si evolverà la situazione, e se si verificherà l'esplosione della famosa "bolla finanziaria".