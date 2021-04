GameStop: si dimette il CEO George Sherman, lascerà ogni incarico in estate

Il massimo dirigente di GameStop, George Sherman, si è rivolto al consiglio di amministrazione della nota catena di negozi di videogiochi per rassegnare le proprie dimissioni e comunicare la propria intenzione di voler lasciare il ruolo di CEO e ogni altro incarico in estate.

A darne conferma sono gli stessi membri del consiglio di amministrazione di GameStop che, con una nota congiunta, riferiscono di aver già avviato la ricerca di un nuovo CEO che abbia le "giuste competenze per soddisfare le mutevoli esigenze aziendali e l'esperienza per accelerare la fase successiva della trasformazione". L'annuncio delle dimissioni di Sherman giunge a pochi giorni di distanza dal report che preannunciava, appunto, la ricerca di un nuovo amministratore delegato da parte del quadro dirigenziale dell'azienda.

Per dare modo alla società di organizzarsi, Sherman dichiara che la decorrenza ultima delle sue dimissioni sarà il 31 luglio o anche prima, qualora il consiglio di amministrazione di GameStop dovesse trovare un nuovo sostituto prima di tale data.

Le fonti citate dalla redazione di GamesIndustry.biz riferiscono che l'intenzione del board dirigenziale di GameStop è quella di velocizzarne la trasformazione in un'azienda maggiormente orientata al mercato videoludico digitale. Nel frattempo, il consiglio di amministrazione di GameStop ha deciso di istituire un comitato per supportare tale transizione; in quest'ottica, sempre stando alle fonti citate da Gbiz, rientrerebbe l'assunzione come CTO dell'ex responsabile dei servizi Web di Amazon Matt Francis.