GameStop, si dimette Jim Bell: parte la caccia ad un nuovo CFO

In seguito alla complessa vicenda che ha visto le azioni di di GameStop diventare oggetto di speculazione finanziaria, arrivano all'improvviso le dimissioni di Jim Bell, CFO dell'azienda.

Il Chief Financial Officer e Vice Presidente Esecutivo ha infatti annunciato che lascerà la compagnia, con il suo abbandono che diverrà effettivo a partire dal prossimo 26 marzo 2021. Un annuncio che evidentemente ha colto di sorpresa la dirigenza, poiché al momento non è stato nominato alcun sostituto per Jim Bell. GameStop ha annunciato di essere attualmente alla ricerca di un candidato di pari valore, in grado di accelerare il processo di trasformazione intrapreso dalla compagnia.

Nel caso in cui la ricerca dovesse rivelarsi infruttuosa, con l'arrivo del 26 marzo senza la nomina di un nuovo CFO, è stato confermato che sarà nominata una Chief Financial Officer ad interim. A rivestire il ruolo sarebbe nello specifico Diana Jajeh, al momento Senior Vice President and Chief Accounting Officer. Con oltre vent'anni di esperienza nel settore, la professionista è da tempo parte dell'esecutivo finanziario di GameStop.



In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che negli USA il caso GameStop ha attirato persino l'interesse del Congresso, determinato a indagare su potenziali manipolazioni di mercato.