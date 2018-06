GameStop: disponibile il nuovo carnet di sconti che permette di risparmiare più di 500€

Qualche giorno fa la nota catena GameSpot ha lanciato il nuovo carnet di sconti che permette di risparmiare su numerosi giochi, console, accessori e oggetti di merchandising.

Il carnet Buoni+ verrà regalato a tutti i clienti che effettueranno un acquisto presso un negozio GameStop o sul sito www.gamestop.it fino al 20 Giugno 2018 e contiene oltre 500€ di buoni sconto. Tali promozioni sono valide anche Online, solamente per i clienti GameStop+ Level 3/Epic. I buoni saranno spendibili dai clienti Level 3/Epic dalla transazione successiva alla consegna del carnet e saranno validi fino al 20 Giugno 2018 o fino ad esaurimento scorte dei prodotti cui si riferiscono.

Nel carnet sono presenti sconti su innumerevoli prodotti. Ad esempio, è possibile risparmiare 10€ su titoli come Dragon Ball FighterZ, Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, Dishonored: La Morte dell'Esterno, Prey, The Witcher 3: Wild Hunt, Final Fantasy XII: The Zodiac Age e altri. For Honor può essere acquistato a soli 14,98 euro, mentre La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Injustice 2 sono proposti a 20,98 euro. La GT Sport Collector's Edition viene proposta con 50€ di sconto. Presenti poi offerte sul controller Nacon Revolution PRO e Cuffie Wireless per PS4, sui controller Xbox One di Minecraft, su SNES Mini e tanto altro ancora: potete consultare il carnet di sconti a questo indirizzo.

Precisiamo che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare delle offerte che crediamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Everyeye.it non è legata a GameStop per questa promozione.