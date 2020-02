GameStop dona console ad una struttura per bambini affetti da disturbi del neurosviluppo

Nonostante vengano spesso additati come degli esempi negativi, i videogiochi hanno dimostrato in più di un'occasione di essere dei validi strumenti terapeutici applicabili in diversi campi della medicina. Lo sanno bene anche GameStopZing e Nintendo, che hanno inaugurato a Roma la prima sala giochi in un Centro Clinico.

Presso il centro clinico ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), gestito dal Consorzio Universitario Humanitas con l'autorizzazione della Regione Lazio e la collaborazione del Dipartimento di Neuroscienze e dell’U.O. di Psicologia Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia dell’Università LUMSA, è stato inaugurato un nuovo spazio per i bambini affetti da disturbi del neurosviluppo. L'ambiente è stato realizzato grazie agli sforzi congiunti di GameStopZing Italia, Nintendo e del Consorzio Universitario Humanitas, e rappresenta un ulteriore passo in avanti del progetto su scala nazionale avviato da GameStopZing Italia nel 2018 a Milano con la collaborazione dell'Ospedale San Paolo, che ha visto l'apertura di una sala dedicata ai più piccoli.

Nella nuova sala giochi dell'Istituto Clinico Interuniversitario i piccoli pazienti hanno a disposizione tre postazioni, ciascuna munita di una console differente - PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch - sulle quali possono giocare con gli ultimi titoli usciti sul mercato. L'obiettivo, è quello di offrire loro uno spazio pensato come strumento educativo alle nuove tecnologie e come supporto alla relazione terapeuta-paziente.

"I videogiochi possono essere un’arma potentissima se bene utilizzata", ha dichiarato la Professoressa Simonetta Gentile, Responsabile scientifico di Childrenitalia e Responsabile dell'UOSD di Psicologia Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Il videogioco, difatti, permette al bambino di migliorare i processi carenti, quindi l’attenzione, la concentrazione e anche l’auto-consapevolezza. Troppo spesso però i bambini vengono lasciati soli nell'utilizzo di queste tecnologie ma, se seguiti dai genitori e da un terapeuta, tali strumenti possono diventare molto utili per la crescita del bambino e per la capacità del genitore di conoscere le funzioni positive e le potenzialità del proprio figlio”.

Il Prof. Federico Vigevano, Direttore scientifico del progetto Childrenitalia e Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha invece sottolineato l’impegno attivo da parte di Nintendo nella ricerca: "Qualche anno fa emerse il problema delle crisi epilettiche causate dai videogiochi, e Nintendo investì in una ricerca che dimostrò quali sono gli schermi pericolosi, la corretta distanza da rispettare ed il tipo di immagini da divulgare in modo da evitare stimolazioni pericolose nei soggetti predisposti. Nintendo è sempre stata attiva nel campo della neurologia pediatrica e la sala giochi allestita presso l’ICI è un passo importante nella promozione dell’utilizzo di questi mezzi nel campo educativo e riabilitativo. Questi nuovi supporti saranno molto utili per la riabilitazione neuropsicologica ma anche per quella dei disturbi del movimento e della coordinazione motoria".

Childrenitalia rivolge l’attenzione a problematiche quali Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD), Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL), che possono causare limitazioni dell’apprendimento o delle funzioni esecutive, e nei casi più gravi la compromissione delle abilità sociali o dell’intelligenza. Queste possono riguardare una specifica area di competenze (Linguaggio, Coordinazione Motoria, Apprendimento) oppure coinvolgere lo sviluppo di tutte le funzioni mentali per il processo evolutivo del bambino (Disturbi dello Spettro Autistico, Ritardo Psicomotorio, Disabilità intellettiva). L'ICI, dal canto suo, si pone al centro di un lavoro di rete con diverse figure specialistiche, e all'attività di diagnosi e cura affianca anche il trattamento delle alterazioni dello sviluppo secondarie a patologie organiche e a malattie gravi, croniche e complesse.