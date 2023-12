GameStop: c'è Resident Evil 4 Remake tra le sorprese del Calendario dell'Avvento

Quella di oggi sabato 9 dicembre è una giornata all'insegna dell'orrore per il Calendario dell'Avvento di GameStop, che si è rinnovato proponendo un'ampia selezione di offerte sui recenti capitoli della serie Resident Evil, oltre ad altre invitanti opportunità. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Le nuove offerte del Calendario dell'Avvento rappresentano un'opportunità imperdibile per tutti coloro desiderosi di rimettersi al passo con la serie survival horror di Capcom. Tanto per cominciare, il recente Resident Evil 4 Remake è proposto al prezzo di 29,98 euro (anziché 49,98 euro) nelle sue versioni per PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One, mentre Resident Evil Village - Gold Edition è scontato a 24,98 euro sulle medesime piattaforme. Sono in offerta anche i capitoli precedenti: Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e Resident Evil 7 Gold Edition costano solamente 14,98 euro!

La selezione delle offerte di giornata è completata da videogiochi come Forspoken per PS5 a 9,98 euro e Soul Hackers 2 per PlayStation e Xbox a 9,98 euro, e da una serie di prodotti targati Trust come tastiere e sedie da gaming a prezzo scontato. Dirigetevi al seguente indirizzo per consultare tutte le sorprese del Calendario dell'Avvento di GameStop del 9 dicembre, ricordando bene che sono valide online e in negozio fino alle ore 23:59 o fino ad esaurimento scorte.