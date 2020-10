GameStop: emergenza Coronavirus, la lista dei negozi chiusi e aperti nel weekend

Con l'aumentare dei contagi da Covid-19 nel nostro paese, in queste settimane sono stati emessi nuovi DPCM, l'ultimo datato 25 ottobre, in precedenza un decreto aveva ordinato la chiusura dei Centri Commerciali nelle giornate di sabato e domenica in alcune regioni. Questa decisione ovviamente impatta anche sui punti vendita GameStop in Italia.

"In ottemperanza al DPCM del 18 ottobre e relative ordinanze regionali di Lombardia, Piemonte e Basilicata, i nostri negozi presenti all’interno dei centri commerciali resteranno chiusi nelle giornate di sabato e domenica."

Alcuni negozi non ubicati all'interno di Centri Commerciali resteranno aperti anche nel weekend, tra cui:

Milano, Negozio su Strada (Street Store), Corso San Gottardo 34

Milano, Negozio su Strada (Street Store), C.so Buenos Aires 7

Milano, Mondadori - Store In Store, Piazza Duomo 2

Milano, Corso Ventidue Marzo 4

Torino, Negozio su Strada (Street Store), Corso Francia 3

Bergamo, Negozio su Strada (Street Store), Via Papa Giovanni XXIII 43

Oristano, Negozio su Strada (Street Store), Via Garibaldi 2/4

Sul sito della catena è disponibile anche la lista dei negozi GameStop chiusi nel weekend, la situazione è in continua evoluzione, dunque le cose potrebbero cambiare molto rapidamente. GameStop raccomanda a tutti di seguire le regole sanitarie di base a chiunque desideri recarsi in negozio, indossando la mascherina e non restando all'interno per troppo tempo, mantenendo la distanza di sicurezza dal personale e dagli altri clienti, anche al di fuori dello store. Ogni negozio mette a disposizione gel disinfettante e gli addetti vendita sono dotati di mascherina e guanti protettivi per una maggior sicurezza di tutti.