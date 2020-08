GameStop: in esclusiva i nuovi Funko Pop delle Icone PlayStation, aperti i preordini

A distanza di qualche giorno dall'annuncio ufficiale dei nuovi Funko Pop dedicati alle icone PlayStation, GameStopha aperto le prenotazioni di questa serie di oggetti da collezione, i quali saranno disponibili esclusivamente presso la celebre catena.

Al momento è possibile preordinare sia in negozio che sul sito ufficiale e al prezzo di 19,99 euro i seguenti prodotti, disponibili in esclusiva per l'Italia da GameStopZing e non reperibili altrove.

Una bella occasione per aggiungere nuovi Funko Pop! alla propria collezione, ricordiamo che solo da GameStop trovate i Pop! delle Icone PlayStation dedicati agli eroi di giochi come The Last Of Us, Bloodborne, Death Stranding, Ghost of Tsushima e God of War. La linea inoltre è destinata ad espandersi nel prossimo futuro, i Funko Pop! PlayStation sono già ricercatissimi dai collezionisti e dagli appassionati, la serie potrebbe presto andare sold-out, affrettatevi dunque se siete interessati, prima che sia troppo tardi.