GameStop festeggia l'arrivo de La Casa di Carta 5 su Netflix con i migliori gadget

Avete già letto le nostre prime impressioni su La Casa di Carta 5, disponibile da oggi su Netlix? Il ritorno della celebre serie viene festeggiato anche da GameStop che mette in vetrina una serie di gadget e merchandising a tema La Casa di Carta, in vendita online e nei negozi GS in tutta Italia.

Compra i migliori gadget de La Casa di Carta, tra i prodotti in preordine troviamo i peluche dedicati ai personaggi della serie, il calendario 2022, la borraccia termica, il portachiavi con il logo della serie, la tazza del Professore oppure la maschera salvadanio e ancora la tazza da viaggio, il tappetino per il mouse ed i prodotti per la scuola tra cui il diario Comix, zainetti e sacche per il tempo libero, astucci e agende. In vendita anche i giochi da tavolo La Casa di Carta Il Grande Quiz e La Casa di Carta Escape Game a 19.98 euro, da GameStop trovate anche la tazza 3D e lo zerbino con il logo La Casa di Carta.

Questi sono solo alcuni dei prodotti a tema La Casa di Carta in vendita da GameStop, sul sito trovate l'elenco completo sempre aggiornato e in store i commessi saranno sempre pronti ad aiutarvi mostrandovi i nuovi gadget disponibili.