GameStop festeggia il Natale con il nuovo volantino pieno di offerte

E' online il nuovo volantino di GameStop per Natale con tante offerte per risparmiare sull'acquisto di console, videogiochi, accessori, gadget, merchandising, giochi di carte e da tavolo. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch... ci sono sconti e offerte per tutti i gusti, ecco le promo più interessanti valide online e nei negozi.

Partendo dalle offerte PlayStation di GameStop troviamo PS4 500 GB (varie configurazioni disponibili) con The Division 2 e Controller Kit UEFA Euro 2020 a 299.98 euro, PlayStation VR con VR Worlds, PlayStation Camera e Gift Card da 5 euro a 299,98 euro. Ricordiamo che acquistando FIFA 22 per PS4 riceverete incluso nel prezzo il Controller Kit di UEFA Euro 2020, inoltre acquistando una console PS4 usata potrete prenotare Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 a 49.98 euro l'uno.

Fino al 17 dicembre supervalutazione per PS4 PRO e PS4 Slim/Fat, portando la console usata in negozio riceverete rispettivamente 200 euro e 150 euro cash. Da segnalare anche il prezzo offerte del Platinum Headset con Gift Card PlayStation Store da 10 euro a 149,98 euro.

Tornano anche le offerte Xbox di GameStop con Nacon MG-X Holder e Game Pass Ultimate 3 mesi a 99.98 euro invece di 139.97 euro, da GameStop trovate anche una vasta offerta di controller, accessori e ovviamente gli abbonamenti a Xbox Game Pass e Games with Gold, oltre alle Gift Card Xbox.

Numerosi gli sconti Nintendo Switch da GameStop con Nintendo Switch a 329.98 euro o Nintendo Switch Lite a 259.98 euro con un gioco a scelta tra Mario Party Superstars, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Metroid Dread, Pokemon Diamante e Perla Remake e Just Dance 2022. E ancora, Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299.98 euro, Nintendo Switch con Ring Fit Adventure e Joy-Con Ring a 359,98 euro. Sconti anche sui giochi con Animal Crossing New Horizon, Metroid Dread, Pokemon Diamante e Perla, Just Dance 2022, Mario Party Superstars, Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Kario Kart 8 Deluxe a 49,98 euro l'uno.

Infine segnaliamo lo sconto del 10% sull'acquisto di due giochi da tavolo e idee regalo con tantissimi prodotti a tema fumetti, manga, anime, videogiochi, film e serie TV. Torna anche la vetrina La Casa di Carta con board game, maschere, tazze, calendario, Funko Pop! e altri gadget dedicati alla serie evento di Netflix.